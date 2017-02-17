От выдвижения до инаугурации — примерное расписание выборов президента

17 февраля 2017, 18:24 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В этом году состоится главное политическое событие в Кыргызстане - президентские выборы.

Алмазбек Атамбаев, у которого истекает срок полномочий, на встрече с председателем Центризбиркома заявил, что выборы пройдут 19 ноября. Он обосновал это конституционным законом о выборах президента. Там прописано, что выборы нового главы страны проходят в третье воскресенье ноября.

Редакция Sputnik Кыргызстан, вооружившись календарем, изучила этот закон и, опираясь на озвученную дату, подготовила расписание выборного процесса. Все даты предварительные, так как еще нет ни одного официального документа, где указана дата выборов. Также по ряду дат дал пояснения зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бегматов.

Порядок и даты основных событий президентских выборов (в скобках указаны выдержки из закона):

1. Депутаты Жогорку Кенеша до 19 июля должны назначить дату выборов (очередные выборы президента назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за 4 месяца до дня выборов).

2. Через несколько дней решение Жогорку Кенеша публикуется официально, в частности в газете Эркин-Тоо (выходит по вторникам и пятницам). Дата ближайшего опубликования, если примут решение, 19 июля - это 21-е число (пятница).

3. С 22 июля по 4 сентября - выдвижение кандидатов (начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения, и заканчивается за 75 календарных дней до выборов).

4. До 30 сентября кандидаты должны сдать не менее 30 тысяч подписей избирателей (подписные листы сдаются не позднее 50 календарных дней до дня выборов, их должны проверить в десятидневный срок).

6. До 5 октября кандидаты должны подать документы в ЦИК (для регистрации кандидат не позднее чем за 45 календарных дней до дня выборов представляет в комиссию документы).

7. До 15 октября ЦИК должна зарегистрировать кандидата либо отказать ему (в течение 10 календарных дней со дня приема документов она проверяет кандидата на соответствие требованиям и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации).

8. Регистрация кандидатов завершается 14 октября (на должность президента она заканчивается за 35 календарных дней до даты выборов).

9. С 4 сентября по 14 октября должен состояться экзамен по государственному языку (владение им устанавливается со дня окончания сроков выдвижения кандидатов до дня окончания регистрации кандидатов).

10. С 14 октября по 18 ноября проходит предвыборная агитация (а начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования).

11. До 25 октября должны принять текст и форму бюллетеня (не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования)

12. 18 ноября - день тишины.

13. 19 ноября - выборы президента Кыргызстана.

14. До 10 декабря определяются итоги голосования (ЦИК не позднее чем в 20-дневный срок после дня голосования определяет результаты выборов президента. Избранным главой государства считается кандидат, набравший более половины голосов).

15. Выборы могут не закончиться первым туром. В этом случае второй тур должен быть проведен после 23 декабря, если итоги первого подведут в крайний срок (повторное голосование проводится не ранее двух недель со дня определения результатов выборов).

16. Если выборы пройдут в один тур, то с 9 декабря до 8 января должна состояться церемония инаугурации (избранный президент в течение 30 календарных дней должен принести присягу народу Кыргызстана в присутствии депутатов Жогорку Кенеша).

Все даты предполагаемые и могут измениться.

Количество кандидатов в президенты не ограничено. Но есть другие рамки: возраст 35-70 лет, необходимо владеть государственным языком и прожить в республике в совокупности не менее 15 лет. Еще один человек, который соответствует всем этим требованиям, но не может выдвигаться, - нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев. Согласно Конституции, президент не имеет права выдвигаться на второй срок.