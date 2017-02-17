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А.Атамбаев дал интервью телеканалу "Евроньюс"

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410759-ru.html

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17 февраля 2017, 18:01       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 17 февраля дал интервью телеканалу "Евроньюс" в ходе рабочего визита в Королевство Бельгия.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе интервью А.Атамбаев рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах в различных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, противодействии терроризму, развитии религиозной ситуации, участии страны в интеграционных объединениях.
Кроме того, президент ответил на вопросы журналистов относительно предстоящих в текущем году президентских выборов, а также о состоянии и перспективах отношений Кыргызстана с ключевыми зарубежными партнерами, в частности с Европейским союзом.

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