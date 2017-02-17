А.Атамбаев дал интервью телеканалу "Евроньюс"

17 февраля 2017, 18:01 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 17 февраля дал интервью телеканалу "Евроньюс" в ходе рабочего визита в Королевство Бельгия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе интервью А.Атамбаев рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах в различных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, противодействии терроризму, развитии религиозной ситуации, участии страны в интеграционных объединениях.

Кроме того, президент ответил на вопросы журналистов относительно предстоящих в текущем году президентских выборов, а также о состоянии и перспективах отношений Кыргызстана с ключевыми зарубежными партнерами, в частности с Европейским союзом.