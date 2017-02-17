"Помогите, пожалуйста": Родственник чиновника угрожает владелице земли на Иссык-Куле

17 февраля 2017, 18:03 Комментарии

В редакцию K-News обратилась жительница Иссык-Кульской области села Жалгыз Орук Дамира Жумадылова с просьбой помочь ей в вопросе с землей.

По ее словам, односельчанин пытается незаконно присвоить участок замели, а недавно покалечил ее. Женщина рассказала, что все началось, когда ее муж решил оформить участок на себя. Тогда выяснилось, что двоюродный брат мужа незаконным путем зарегистрировал на себя часть их земли.

"Обращаюсь к вам по причине того, что наш односельчанин Жамбы Искаков уже три года хочет отобрать нашу землю. Последние годы он систематически угрожал нашей семье, а в последний раз пришел к нам в нетрезвом виде и покалечил меня. Все произошло 13 февраля, когда я только выписалась из больницы, муж сидел на улице и занимался работой, он делает уздечки для лошадей, я только пришла с работы, мы решили попить чай. Как только мы зашли в дом, то услышали стук в дверь, на пороге стоял тот самый Жамбы Исаков, он был пьян и просил мужа выйти во двор. Так как он наш родственник, мы пригласили его в дом, он схватив топор зашел в веранду и начал бросаться на мужа, муж успел выйти на улицу, я же пыталась как то его успокоить, но он был агрессивно настроен. Он начал угрожать мне, говорить, что меня изнасилует, загнав в угол, он замахнулся на меня топором. Я успела подставить руку, удар был настолько сильным что он сломал мне левую руку", − рассказала женщина.

По ее словам, после инцидента она обратилась в милицию, его забрали в отделение, но позже отпустили под подписку о невыезде. Она отметила, что выяснились родственные связи с высокопоставленным чиновником, а именно начальником УВД Иссык-Кульской области Октябрем Урмамбетовым. Женщина утверждает, что именно он помог ему присвоить землю и уйти от ответственности.

"Мы уверены, что он в этом замешан, потому что мы через суд подтвердили, что именно мы являемся владельцами земли, есть все документы подтверждающие это. Весной мы посадили на спорной земле около 4 тыс. деревьев, через некоторое время выясняется, что кто то выдернул всю посадку. Обращаемся в милицию, следователь Саинбек Маратов, который вел данное дело, по непонятным причинам закрывает его и увольняется из РОВД. А Жамбы Искаков продолжает спокойно ходить по селу, угрожает мужу, моему сыну и говорит, что сожжет наш дом", − поделилась Дамира.

Сейчас женщина с детьми и мужем проживает у родственников, так как боится за свою жизнь, и просит помощи у правоохранительных органов.

"Они приходили к нам мириться, но мы отказались, я обратилась в прокуратуру, так как милиция ничего не делает. Также обращаюсь и к руководству МВД, к общественности, чтобы они помогли нам в данной ситуацией", − заключила женщина.

В свою очередь в УВД Иссык-Кульской области K-News рассказали, что такой случай действительно был зарегистрирован.

"Все, что она говорит о милиции и нашем бездействии, не соответствует действительности. Сегодня на Жамбы Искакова было возбуждено уголовное дело, по статье 105 (Умышленное нанесение телесных повреждений). Все действия проходят в рамках закона, на данный момент следствие продолжается", − прокомментировали в УВД.

В милиции заявили, что начальник УВД Октябрь Урмамбетов "даже не знаком с его якобы родственником Жамбы Искаковым".