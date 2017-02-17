Султанбекова: В Минкультуры нет культуры

17 февраля 2017, 17:45 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сегодня, 17 февраля, приняла участие в заседании коллегии Министерства культура, информации и туризма по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Султанбекова отметила, несмотря на то, что утверждена Программа правительства по развитию сферы культуры до 2020 года, до сих пор не разработаны план и стратегия развития культуры.

Вице-премьер акцентировала внимание на слабую исполнительскую дисциплину сотрудников Министерства, в частности, не исполняются законы, постановления и распоряжения правительства или же исполняются с нарушением сроков. В этой связи Султанбекова отметила, что необходимо усилить работу над повышением профессиональных навыков сотрудников и их исполнительской дисциплины.

Вместе с тем она подчеркнула положительную динамику в отечественном кинематографе. Как известно, многие картины кыргызстанских режиссеров прославляют страну на международной арене и занимают призовые места.

По итогам заседания вице-премьер призвала руководство ведомства со всей ответственностью подойти к исполнению своих обязанностей и поставленных перед министерством задач.