В Бишкеке построят надземные переходы для разгрузки загруженных магистралей

17 февраля 2017, 17:43 Комментарии
Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В целях создания условия для пешеходов и обеспечения беспрерывного движения автотранспорта по городу Бишкек градостроителями предложено строительство надземных переходов на загруженных магистралях города Бишкек, сообщили в пресс-службе "Бишкекглавархитектуры".
В реализации данного решения и по заказу Управления капитального строительства мэрии г.Бишкек МП "Бишкекглавархитектура" начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.
В настоящее время отделом дорожного проектирования "Бишкекглавархитектуры" разрабатываются архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.
Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек для внесения на рассмотрение комиссии.
Предложены места их дислокации:
пр. Мира – Шампанвинкомбинат
ул. Мамбетова – ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")
пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")
ул.Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")
ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ
ул. Шопокова – пр. Чуй
Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участков.