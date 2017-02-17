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Султанбекова: В Минкультуры нет культурыСултанбекова: В Минкультуры нет культурыВ Бишкеке пропала Мирлан кызы УмутВ Бишкеке пропала Мирлан кызы Умут

В Бишкеке построят надземные переходы для разгрузки загруженных магистралей

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410755-ru.html

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17 февраля 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В целях создания условия для пешеходов и обеспечения беспрерывного движения автотранспорта по городу Бишкек градостроителями предложено строительство надземных переходов на загруженных магистралях города Бишкек, сообщили в пресс-службе "Бишкекглавархитектуры".
В реализации данного решения и по заказу Управления капитального строительства мэрии г.Бишкек МП "Бишкекглавархитектура" начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.
В настоящее время отделом дорожного проектирования "Бишкекглавархитектуры" разрабатываются архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.
Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек для внесения на рассмотрение комиссии.
Предложены места их дислокации:
пр. Мира – Шампанвинкомбинат
ул. Мамбетова – ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")
пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")
ул.Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")
ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ
ул. Шопокова – пр. Чуй
Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участков.

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