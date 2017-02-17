В Бишкеке построят надземные переходы для разгрузки загруженных магистралей

17 февраля 2017, 17:43 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В целях создания условия для пешеходов и обеспечения беспрерывного движения автотранспорта по городу Бишкек градостроителями предложено строительство надземных переходов на загруженных магистралях города Бишкек, сообщили в пресс-службе "Бишкекглавархитектуры".

В реализации данного решения и по заказу Управления капитального строительства мэрии г.Бишкек МП "Бишкекглавархитектура" начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.

В настоящее время отделом дорожного проектирования "Бишкекглавархитектуры" разрабатываются архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.

Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек для внесения на рассмотрение комиссии.

Предложены места их дислокации:

пр. Мира – Шампанвинкомбинат

ул. Мамбетова – ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")

пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")

ул.Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")

ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ

ул. Шопокова – пр. Чуй

Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участков.