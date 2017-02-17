Будут разработаны программы экономического сотрудничества между правительствами КР и РФ на 2018-2021 годы

17 февраля 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В ближайшее время начнется разработка Программы экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана России на 2018-2021 годы. Соответствующая договоренность достигнута по итогам 19-го заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось сегодня под председательством вице-премьер-министра КР Олега Панкратова и руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина в городе Москве.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в ходе заседания Межправительственной комиссии были обсуждены двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. По итогам заседания стороны договорились об увеличении объемов экспорта кыргызской продукции, включая животного происхождения, расширении списка соответствующих предприятий.

В рамках заседания сторонами отмечен успешный ход реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством КР и Правительством РФ на 2014-2017 годы.

Кроме этого, достигнута договоренность о продолжении совместной работы, связанной с пребыванием кыргызских граждан на территории Российской Федерации, набором кыргызских граждан на обучение в российские ВУЗы за счет средств федерального бюджета. Вместе с этим принято решение о проведении Дней культуры КР в РФ в 2017 году.

Очередное заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству пройдет в 2018 году в городе Бишкеке.