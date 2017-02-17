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Будут разработаны программы экономического сотрудничества между правительствами КР и РФ на 2018-2021 годы

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/budut-raz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410754-ru.html

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17 февраля 2017, 17:59       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В ближайшее время начнется разработка Программы экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана России на 2018-2021 годы. Соответствующая договоренность достигнута по итогам 19-го заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось сегодня под председательством вице-премьер-министра КР Олега Панкратова и руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина в городе Москве.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в ходе заседания Межправительственной комиссии были обсуждены двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. По итогам заседания стороны договорились об увеличении объемов экспорта кыргызской продукции, включая животного происхождения, расширении списка соответствующих предприятий.
В рамках заседания сторонами отмечен успешный ход реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством КР и Правительством РФ на 2014-2017 годы.
Кроме этого, достигнута договоренность о продолжении совместной работы, связанной с пребыванием кыргызских граждан на территории Российской Федерации, набором кыргызских граждан на обучение в российские ВУЗы за счет средств федерального бюджета. Вместе с этим принято решение о проведении Дней культуры КР в РФ в 2017 году.
Очередное заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству пройдет в 2018 году в городе Бишкеке.

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