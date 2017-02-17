Как и где провести выходные в столице. Афиша с 17 по 19 февраля

17 февраля 2017, 17:38 Комментарии

Пятница, 17 февраля Вечер поэзии Бурулкан Карагуловой. Кыргызстанская поэтесса будет читать стихи о любви к Отечеству и родной земле. Интересно будет тем, кто разделяет ее чувства и стремится быть высокогражданственным патриотом. Начало в 17.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова. Вход свободный.

Этническая саундрама "Демон". Таких постановок на сцене Русского театра драмы имени Ч. Айтматова еще не было. В этот раз зритель увидит не только актерскую игру, но и ритуальный танец под ритмы этнической музыки в сочетании с поэзией Лермонтова. Уникальная инсценировка расскажет о сохранении традиций и души. Начало в 18.00. Стоимость билета - от 250 до 450 сомов.

Дегустация французских вин. Станьте частью настоящего искусства. Почувствуйте все ноты этого напитка и откройте для себя что-то новое. А главное - следуйте всем правилам дегустации. Начало мероприятия в 19.00 в винном баре M. Chapoutier. Стоимость билета - 250 сомов.

Суббота, 18 февраля Спектакль "Пеппи Длинныйчулок". Главная героиня этой постановки - настоящее воплощение добра и детской непосредственности. История о ней вдохновляет и помогает поверить, что справедливость все же существует, а детство может быть вечным. Начало спектакля в 11.00 в Русском театры драмы имени Ч. Айтматова.

Концерт-презентация "Парад духовых инструментов". В честь Дня защитника Отечества лучший военный оркестр страны выступит на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова. В программе музыка, которая придется по вкусу всем, - от "Рио-Риты" до Бруно Марса. Начало в 11.00, стоимость билета - 100 сомов.

Арт-воркшоп с мексиканским художником Рафаэлем Варгас Сауресом. Он известен своими крупномасштабными полотнами, рисунками и звукозаписями. Ну когда у вас еще будет возможность побеседовать и посоветоваться с художником мирового масштаба? Кстати, это именно Рафаэль украсил стену АУЦА топографической картой из шелкового материала. Начало мастер-класса в 14.00 в кафе Chicken Star. Вход свободный.

Бесплатный урок по созданию робототехники. Если хотите, чтобы у вашего ребенка проснулась любовь к науке, то это лучший способ достижения цели. Роботостроение не только развивает мышление, но и подталкивает к освоению навыков программирования, что сейчас весьма перспективно. Начало урока в 14.00 в Детском научном комплексе.

Спектакль "Я стою у ресторана, замуж - поздно, сдохнуть - рано". О нежности и любви, о страхе и вечных терзаниях расскажут актеры Александр Марусич и Галина Кетова в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского на малой сцене Русского театра драмы в 18.00. Ироничное название постановки скрывает много драмы и целую историю жизни.

Японский театр масок "НО". Как всегда, зрителя ждет очень насыщенная программа -показ фильмов и пьес, тонко и изящно передающих дух японского театрального искусства. Начало мероприятия в 18.00 в театре "Тунгуч". Вход свободный.

Проекция творчества Sweet Daddy & Шаман Рамха. Для поклонников экспериментальной музыки и умеющих воспринимать нечто странное за норму. Не удивляйтесь, когда на сцене появятся совершенно диковинные музыкальные инструменты, которые вы прежде никогда не видели. Лучше сразу настройтесь на то, что станете частью музыкального хаоса, и получайте удовольствие. Начало в 21.00 в баре "Чемодан Зусмановича". Вход свободный.

Рок-концерт группы "Заря". Эти музыканты свое мироощущение выражают через музыку - великолепный хард-рок. Если это направление вам близко, приходите в арт-кафе Studio247 к 21.00. Стоимость билета - 250 сомов.

Воскресенье, 19 февраля Snow fest - 2017. Горнолыжная база "Кашка-Суу" приглашает всех на ежегодные соревнования для любителей лыж и сноубордов. Главная задача участников - оказаться лучшими в дисциплине "слалом". Для этого необходимо преодолеть трассу, размеченную воротами, и прийти к финишу первым. Начало спортивного мероприятия в 10.00.

Offroad Kings "Зимнее ралли". Приезжайте получить свою долю адреналина. К участию в ралли допускаются все автолюбители. Главное требование - наличие прав, касок и ремней безопасности в авто. Начало заезда в 10.00 традиционно в районе бывшей авиабазы им. Ганси.

Детская сказка "Иван да Марья". Зрители перенесутся в неведомое царство-государство, где происходят невероятные события, угрожающие спокойной жизни деревни. О том, как героям удастся победить злодея, вы узнаете на спектакле. Начало в 11.00 в Русском театре драмы имени Ч. Айтматова.

Сценическая композиция "Гори-гори ясно". Это спектакль о маленьком аистенке, готовом осчастливить всех вокруг. Он поможет понять, что главное счастье в жизни ребенка - быть рядом с мамой. Начало детского театрализованного представления в 11.00 в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева. Стоимость билета - 100 сомов.

Большая бизнес-солонка "Как я преодолел страх начать". На этот раз участников тренинга ждет выступление бывшего мэра столицы Кубанычбека Кулматова, который расскажет о ведении бизнеса в Кыргызстане. Также выступит директор кондитерского дома Денис Гайворонский. Начало в 16.00 в АУЦА. Стоимость участия - 300 сомов, но прежде необходимо зарегистрироваться.

Вечер русского романса и песни. На сцене Кыргызского национального театра оперы и балета выступят ведущие солисты. Начало мероприятия в 17.00. Стоимость билетов - 250-450 сомов.

Водевиль-шутка "Пятьдесят оттенков Чехова". Этот спектакль объединяет три небольших, но ярких произведения писателя: "Юбилей", "Медведь" и "Предложение". Изюминка в том, что действие каждого из них перенесено в различные эпохи, в том числе в наши дни. Перед вами предстанут смешные, а временами трогательные персонажи, которые искрометно шутят и танцуют. Спектакль начнется в 18.00 в Русском театре драмы имени Ч. Айтматова.

Вечер аргентинского танго. Если вы поклонник социальных танцев, не пропустите мастер-класс Шера Курбанова. Он расскажет, как без специальной хореографической подготовки стать блистательным исполнителем танго. Начало в 21.00 в баре "Чемодан Зусмановича". Вход свободный.