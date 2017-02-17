В Фергане прошел очередной раунд переговоров по вопросу границ

17 февраля 2017, 17:14 Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым вопросы приграничного сотрудничества

Встреча правительственных делегаций состоялась в городе Фергана Республики Узбекистан.

На встрече стороны обсудили вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В состав кыргызской делегации вошли специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства КР Курбанбай Искандаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков, а также руководители и представители соответствующих государственных органов страны.

Заместитель главы правительства Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы.

Кроме того, члены правительственных делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, состоявшееся 16 февраля в драматическом театре им. Бабура в городе Оше.