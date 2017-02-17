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Авария с машиной посольства — в МИД приглашен российский дипломатАвария с машиной посольства — в МИД приглашен российский дипломатВ 2016 году собрано более 67,8 млрд сомов налогов – ГНС КРВ 2016 году собрано более 67,8 млрд сомов налогов – ГНС КР

МИД КР просит Россию обеспечить личное присутствие виновника ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355599_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410749-ru.html

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За пять лет в Кыргызстан из России возращено 63 ребенка

17 февраля 2017, 17:18       Комментарии

Министерство иностранных дел вручило ноту Временному поверенному в делах России в КР Алексею Мзареулову. Кыргызстан настаивает на том, чтобы российская сторона оказывала всемерное содействие кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника аварии.
Напомним, накануне, примерно в 15.50 на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта на большой скорости столкнулись джип "Тойота Прадо" и грузовой бус "Мерседес". По словам очевидцев, внедорожник с российскими дипломатическими номерами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Водитель микроавтобуса был доставлен в тяжелом состоянии в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Он скончался, не приходя в сознание.
Пассажиром "Тойоты" был Игорь Рясный, который занимает пост заместителя генерального директора компании "Роснефть" в Кыргызстане. У него вывих бедра, его состояние медики называют стабильным.
Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с семьей погибшего. По информации российского диппредставительства, по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами Кыргызстана.

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