Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
дождь +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сделав сложную операцию в Индии, пройти реабилитацию можно будет в БишкекеСделав сложную операцию в Индии, пройти реабилитацию можно будет в БишкекеСегодня: дело Шыкмаматова, причины обрушения на стройке, воздушные переходыСегодня: дело Шыкмаматова, причины обрушения на стройке, воздушные переходы

За отсутствие ценников на товары или услуги грозит штраф

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355601_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410747-ru.html

Похожие новости

Сегодня: дело Шыкмаматова, причины обрушения на стройке, воздушные переходы

На депутата Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело за коррупцию и подлог

На депутата Шыкмаматова возбудили уголовное дело по коррупции

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета Шыкмаматова

Генпрокуратура КР: В отношении депутата А. Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

17 февраля 2017, 17:34       Комментарии

За невывешивание ценников на продаваемые товары или прейскуранта на оказываемые услуги грозит штраф в 3 тысячи сомов. Для должностных лиц - 15 тысяч сомов. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс об административной ответственности, законы "О рекламе", "О государственных закупках").
Документ также предусматривает аналогичные штрафы и за указание стоимости товаров или услуг не в национальной валюте.
При повторном факте нарушения в течение года после применения мер административного взыскания штраф для граждан составит 5 тысяч, а для должностных лиц – 18 тысяч сомов.
Закон "О рекламе" дополнен нормой о том, что стоимостные показатели при рекламе должны быть указаны в национальной валюте, а в Законе "О государственных закупках" - стоимость при разработке конкурсных документов и при размещении информации о заключенном договоре на веб-портале государственных закупок также должна быть указана в национальной валюте.
Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум