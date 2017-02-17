Сделав сложную операцию в Индии, пройти реабилитацию можно будет в Бишкеке

17 февраля 2017, 17:37 Комментарии

В Кыргызстан для консультирования отечественных врачей приедут специалисты из Индии. Тренинги пройдут по направлениям герпетология, неврология и урология. Пока повышать свою квалификацию будут только медработники частных клиник.

Данное мероприятие организованно благодаря сотрудничеству трех клиник Кыргызстана и сети медучреждений Индии.

В ходе пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" представитель медицинского центра Индии Мани Каушик и представители отечественных частных клиник, рассказали, что в случае сложных операций пациент тратит большие деньги именно на проживание и нахождение в другой стране. Поэтому это сотрудничество позволит в Кыргызстане проводить квалифицированную диагностику организма.

"К сожалению количество больных заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта которые в итоге требуют трансплантации, какой-то высокотехнологичной помощи. Было бы очень хорошо, если бы мы смогли наладить диагностику лечения на ранних этапах, тогда бы вопрос о трансплантации и гемодиализе был бы актуален для конкретного пациента",- сказал Владимир Мещеряков исполнительный директор центра Aqualab.

Отсюда и появилась идея внедрить индийскую практику послеоперационной реабилитации в нашей стране. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы проводить сложные операции в Индии, а реабилитацию проходить в Кыргызстане. Однако для этого необходимо отечественным медикам перенять опыт у индийских коллег, говорит представитель центра "ЭОС" Антон Васильев.

"На сегодняшний день наши Индийские коллеги выступили с предложением в плане сотрудничества именно с привлечением иностранных специалистов для консультации пациентов в нашей республики. С нашей стороны это вызывает очень большой интерес, потому что мы имеем возможность обучать наших сотрудников", - сказал Антон Васильев.

Индийские специалисты отметили, что у кыргызстанской медицины есть неплохие шансы занять высокую позицию в Центральной Азии в сфере медицинского обслуживания.

Зарубежные партнеры намерены привезти в Кыргызстан современное оборудование, которое соответствует нормам мирового стандарта, а также привлечь инвесторов из Индии для развития медицины в нашей стране. Договоренности уже достигнуты с частными клиниками, с госорганизациями диалог только начинается.

Как отметили участники пресс-конференции, в частных клиниках операции по трансплантации не проводятся. Но в данное время речь идет о том, чтобы либо предотвратить сложную операцию, либо провести ее за рубежом, а курс квалифицированной реабилитации пройти на родине.

"С момента, когда Кыргызская республика обрела независимость, начал развиваться частный сектор оказания медицинских услуг. Уровень к сожалению не дотягивает до западных стандартов, но вот Индия, она в этом случае более богата опытом оказания медицински услуг. У них имеется очень много госпиталей", - сообщил представитель центра D&K Brothers Алишер Сулеймоншоев.

При этом он добавил, что в целом ситуация по техническому оснащению в частных клиниках неплохая.

Что касается стоимости операций, то здесь иностранные делегаты говорят, что пока точно назвать суммы не могут. Но отмечают, что это в разы будет дешевле, так как исключаются затраты на перелет, а также на проживание в другой стране.

Представитель центра Fortis Healthcare Мани Каушник говорит, что ценовая политика в мире на сложные операции различна. Условно если трансплантация в США, Израиле и Англии стоит приблизительно от 130 тысяч до 150 тыс. долларов, то в Беларуси и Китае это уже 100 тысяч. В Южной Корее - около 200 тыс. долларов, а в Индии - примерно $35 тыс. Соответственно, в Кыргызстане цена будет не выше, чем в Индии.

"Госпиталь Fortis Healthcare - это сеть из 55 госпиталей. Она существует более 15 лет. Это вторая по величине сеть в южной Азии. Первые госпитали открылись в крупных городах Дели и Мумбае", - сказал Мани Каушик.

"Но прежде чем начать полноценную работу необходимо после того, как будет отработана универсальная система, как диагностировать и оперировать, и немаловажное - на чем оперировать. Помимо привлечения специалистов из Индии будет осуществляться обмен опытом. Это благоприятно скажется на врачах двух стран, так как в каждом регионе есть определенные особенности климата. Каких-то болезней больше у нас, каких то у вас", - заключил Мани Каушник