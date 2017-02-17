В МИД КР был приглашен Временный поверенный в делах РФ в КР А.Мзареулов

17 февраля 2017, 17:12 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В Министерство иностранных дел КР был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации в КР А.Мзареулов в связи с произошедшим 16 февраля 2017 года дорожно-транспортным происшествием с участием автомашины Посольства РФ в КР, совершившего столкновение с грузовой автомашиной марки "Мерседес", водитель которого скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи российской стороне была вручена Нота МИД Кыргызской Республики относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП.

В свою очередь, Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с семьей погибшего и информировало, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами КР.