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В МИД КР был приглашен Временный поверенный в делах РФ в КР А.Мзареулов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mid-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410745-ru.html

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17 февраля 2017, 17:12       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В Министерство иностранных дел КР был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации в КР А.Мзареулов в связи с произошедшим 16 февраля 2017 года дорожно-транспортным происшествием с участием автомашины Посольства РФ в КР, совершившего столкновение с грузовой автомашиной марки "Мерседес", водитель которого скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи российской стороне была вручена Нота МИД Кыргызской Республики относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП.
В свою очередь, Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с семьей погибшего и информировало, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами КР.

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