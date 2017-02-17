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В 2016 году собрано более 67,8 млрд сомов налогов – ГНС КР

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410744-ru.html

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17 февраля 2017, 17:17       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. За 2016 год Государственной налоговой службой (ГНС) КР собрано 67 млрд 812,7 млн сомов налогов и платежей. Об этом стало известно на заседании коллегии ГНС по итогам деятельности ведомства за 2016 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установленный план выполнен на 93,6% или недопоступило 4,6 млрд сомов. Несмотря на невыполнение плана-прогноза, налоговым органам удалось в значительной степени увеличить сборы по сравнению с 2015 годом - поступление налогов увеличилось на 6 млрд 882,1 млн сомов или на 11,3 процента.
Невыполнение прогнозных показателей по таким основным источникам доходов, как подоходный налог с физических лиц – резидентов КР, налог на прибыль, налог на основе добровольного патента, налог с продаж, налог за пользование недрами (бонус), НДС на импорт из ЕАЭС, акциз на импорт из ЕАЭС, связано как с объективными, так и субъективными причинами.
Одними из основных причин недопоступления платежей в бюджет явились отдельные поправки в некоторые законодательные акты, принятые в 2016 году, в соответствии с которыми предоставлены освобождения от уплаты отдельных видов налогов. В частности, налога с продаж экспорта товаров, а также реализации товаров, оплаченных в безналичной форме; освобождение от НДС поставки муки; повышение регистрационного порога по НДС.
Кроме этого, не были достигнуты ожидаемые показатели в отдельных сферах экономики, связанные с негативными экономическими процессами в странах ЕАЭС – основных торговых партнеров КР.
Прогнозные показатели по налогам не обеспечили ряд территориальных налоговых органов. В том числе управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по г. Бишкек и Чуйской области, УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками (ЮГ), налоговые органы по Октябрьскому, Ленинскому, Свердловскому, Кеминскому, Ноокатскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому районам, а также по городам Сулюкта и Кызыл-Кия.
При этом в 2016 году отмечалось перевыполнение плана-прогноза по следующим видам налогов: налог на доходы лиц – нерезидентов КР выполнен на 121%, налог на проценты – 134,6%, единый налог – 103,7%, налог на валовой доход от Кумтора – 104,1%, налог на основе обязательного патента – 101,2%, налог на доходы золотодобывающих компаний – 133,4%. На 113,3% исполнен налог на движимое имущество, 102,9% – налог на недвижимое имущество, 116,5% – земельный налог за пользование приусадебными земельными участками, 103,2% – земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями, 104,3% – земельный налог за использование земель несельскохозяйственного назначения.
Кроме этого, на 124,4% выполнен акцизный налог на товары и услуги, производимые на территории КР, на 100,8% - НДС на товары и услуги, производимые на территории КР, на 109,0% - налог за пользование недрами (Роялти) (109,0%) и на 105,7% - неналоговые поступления.
Наиболее существенные налоговые отчисления произвели предприятия торговли – 15%, цветной металлургии – 16%, системы связи – 11%, прочей деятельности – 9%, строительства – 6%, профессиональной деятельности – 5%, прочей отрасли промышленности – 4%, финансовых услуг – 4%, алкогольных напитков – 3%, электроэнергетики – 3%.

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