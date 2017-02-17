Посольство РФ в КР окажет матпомощь родственникам погибшего в ДТП кыргызстанца

17 февраля 2017, 17:19 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Сегодня временный поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызстане А.Мзареулов был вызван в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщили в посольстве России в КР.

В ходе беседы с директором Департамента государственного протокола МИД КР А.Маматбековым были обсуждены вопросы, связанные с дорожно-транспортным происшествием с участием первого секретаря Посольства России в КР В.Пухова 16 февраля 2017 года. Стороны договорились об открытом и полноценном сотрудничестве в деле расследования данного трагического события, повлекшего гибель кыргызстанца.

Со своей стороны А.Мзареулов заявил, что сотрудники Посольства уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи. Также начато внутреннее служебное расследование происшествия.