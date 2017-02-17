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Консулу Кыргызстана в городе Петропавловск вручена экзекватураКонсулу Кыргызстана в городе Петропавловск вручена экзекватураМИД КР просит Россию обеспечить личное присутствие виновника ДТПМИД КР просит Россию обеспечить личное присутствие виновника ДТП

Посольство РФ в КР окажет матпомощь родственникам погибшего в ДТП кыргызстанца

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410743-ru.html

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17 февраля 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Сегодня временный поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызстане А.Мзареулов был вызван в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщили в посольстве России в КР.
В ходе беседы с директором Департамента государственного протокола МИД КР А.Маматбековым были обсуждены вопросы, связанные с дорожно-транспортным происшествием с участием первого секретаря Посольства России в КР В.Пухова 16 февраля 2017 года. Стороны договорились об открытом и полноценном сотрудничестве в деле расследования данного трагического события, повлекшего гибель кыргызстанца.
Со своей стороны А.Мзареулов заявил, что сотрудники Посольства уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи. Также начато внутреннее служебное расследование происшествия.

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