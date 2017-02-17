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"PriceWaterhouseCoopers": Объем инвестиций в регионе вдоль "Пояса и пути" приблизился к 500 млрд долл США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pricewate...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410742-ru.html

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17 февраля 2017, 17:34       Комментарии

"Xinhua": В 2016 году объем инвестиций в капитальное строительство в основных сферах 66 стран и районов, охваченных инициативой "Пояс и путь" /экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 21-го века/, составил более 493 млрд долл США. В частности, треть этой суммы пошла на реализацию проектов капитального строительства в Китае. Об этом говорится в докладе, опубликованном 15 февраля в Сянгане международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers /PwC/.
В докладе отмечается, что в прошлом году в регионе вдоль "Пояса и пути" увеличилось число проектов капитального строительства в семи главных отраслях, затрагивающих коммунальное дело, транспорт, телекоммуникации, социальное развитие, строительную индустрию, энергетику и охрану окружающей среды. Средний объем капиталовложений в осуществление этих проектов также вырос.
Компания PwC отметила наличие более широких возможностей для роста инвестиций в электроэнергетику, транспорт и здравоохранение региона вдоль "Пояса и пути". По ее мнению, в этом регионе, особенно в России, Казахстане и Монголии более актуальной задачей является совершенствование железно- и автодорожной инфраструктуры. Кроме того, старение населения, высокая рождаемость и недостаток больничных койко-мест в отдельных странах и районах, охваченных инициативой "Пояс и путь", будут стимулировать увеличение инвестиций в медицину и здравоохранение.
Компания PwC констатировала, что с 2013 года, когда была выдвинута инициатива "Пояс и путь", годовой рост капиталовложений в регион вдоль "Пояса и пути" составил 33 проц., сейчас тенденция их роста продолжается.
Компания PwC далее отметила, что благодаря реализации проектов капитального строительства ВВП стран и районов вдоль "Пояса и пути" в прошлом году вырос в среднем на 4,6 проц., это было выше средних темпов роста ВВП экономических субъектов с нарождающимися рынками, составивших 3,6 проц. Несмотря на наличие факторов неопределенности в глобальной экономике, экономика Китая продемонстрировала успешное развитие и выросла на 6,7 проц.
16 сентября 2017 года

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