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Минкультуры КР призвали повысить и улучшить исполнительскую дисциплину сотрудников

Источник:
http://kabar.kg/news/minkul-tu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410741-ru.html

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17 февраля 2017, 17:38       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова приняла участие в заседании коллегии Министерства культура, информации и туризма Кыргызской Республики по итогам 2016 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Чолпон Султанбекова отметила, что несмотря на то, что утверждена Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы культуры до 2020 года, до сих пор не разработаны План и стратегия развития культуры.
Кроме того, на протяжении двух лет не исполняется закон "О музеях и Музейном фонде КР", определяющий особенности правового положения Музейного фонда КР, а также порядок создания и функционирования музеев на территории КР. Поручения относительно разработки в шестимесячный срок нормативных правовых актов не были исполнены.
Вице-премьер-министр акцентировала внимание на слабую исполнительскую дисциплину сотрудников Министерства, в частности не исполняются законы КР, постановления и распоряжения Правительства или же исполняются с нарушением сроков. В этой связи, Чолпон Султанбекова отметила, что необходимо усилить работу над повышением профессиональных навыков сотрудников и их исполнительской дисциплины.
Вместе с тем она подчеркнула положительную динамику в отечественном кинематографе. Как известно, многие картины кыргызстанских режиссеров прославляют страну на международной арене и занимают призовые места.
"Я бы хотела обратиться к представителям кинематографа, режиссерам, чтобы они снимали побольше фильмов и показывали в них красоты нашей страны, национальные ценности, особенность народа, на которых бы воспитывалось наше молодое поколение", - пожелала Ч.Султанбекова.
Вице-премьер-министр отметила, что на сегодня отмечается уменьшение количества высокопрофессиональных режиссеров, сценаристов, актеров, работников музея, библиотек. Для того, чтобы повысить профессиональный уровень кадров необходимо создать для них условия, принять соответствующие меры для их мотивации и профессионального роста.
По итогам заседания вице-премьер-министр призвала руководство ведомства со всей ответственностью подойти к исполнению своих обязанностей и поставленных перед Министерством культуры, информации и туризма КР задач.

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