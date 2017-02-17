Авария с машиной посольства — в МИД приглашен российский дипломат

17 февраля 2017, 17:19 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Министерство иностранных дел Кыргызстана был приглашен Временный поверенный в делах России Алексей Мзареулов в связи со смертельным ДТП с участием машины посольства РФ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля. Грузовой Mercedes Benz Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами российского посольства направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта "Манас". За рулем джипа находился российский дипломат. В результате ДТП скончался водитель бусика.

"В ходе встречи российской стороне была вручена нота МИД Кыргызстана относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызстанским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

В свою очередь посольство России выразило соболезнования семье и близким погибшего и отметило, что находится в постоянном контакте с семьей погибшего. Диппредставительство информировало, что в расследовании указанного ДТП тесно взаимодействует с правоохранительными органами Кыргызстана.