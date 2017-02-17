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Консулу Кыргызстана в городе Петропавловск вручена экзекватураКонсулу Кыргызстана в городе Петропавловск вручена экзекватураМИД КР просит Россию обеспечить личное присутствие виновника ДТПМИД КР просит Россию обеспечить личное присутствие виновника ДТП

Авария с машиной посольства — в МИД приглашен российский дипломат

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410740-ru.html

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За рулем джипа находился сотрудник посольства РФ — смертельное ДТП в Бишкеке

В Москве проходит 19-е заседание кыргызско-российской Межправкомиссии

17 февраля 2017, 17:19       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Министерство иностранных дел Кыргызстана был приглашен Временный поверенный в делах России Алексей Мзареулов в связи со смертельным ДТП с участием машины посольства РФ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля. Грузовой Mercedes Benz Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами российского посольства направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта "Манас". За рулем джипа находился российский дипломат. В результате ДТП скончался водитель бусика.
"В ходе встречи российской стороне была вручена нота МИД Кыргызстана относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызстанским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
В свою очередь посольство России выразило соболезнования семье и близким погибшего и отметило, что находится в постоянном контакте с семьей погибшего. Диппредставительство информировало, что в расследовании указанного ДТП тесно взаимодействует с правоохранительными органами Кыргызстана.

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