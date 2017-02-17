Три месяца назад мальчик Ибрагим, избитый 2 года назад родственниками до комы, уже реагировал на звук, немного улыбался, - органы соцзащиты

17 февраля 2017, 17:10 Комментарии

Три месяца назад мальчик Ибрагим, избитый 2 года назад родственниками до комы, уже реагировал на звук, немного улыбался. Об этом АКИpress 17 февраля рассказали органы соцзащиты. По их информации, осенью прошлого года соцработники посетили место жительства семьи.

"На тот момент мальчик лежал в кроватке, реагировал на звук, немного улыбался. Но еще не разговаривал самостоятельно, не вставал и не ходил.

Сейчас семья переехала, номер телефона родителей отключен. Супруга мужа пыталась получить опекунство, так как отец ребенка отбывал наказание в колонии-поселении. Сейчас он уже с ним. Родители Ибрагима не хотят, чтобы их лишний раз беспокоили", - рассказали АКИpress соцработники.

В 3 детскую больницу Бишкека 11 января 2015 года из села Озерное Аламединского района поступил избитый 2-летний Ибрагим с признаками изнасилования, он был госпитализирован с диагнозом "ушиб головного мозга тяжелой степени со множественными ссадинами головы, туловища, верхних и нижних конечностей".

В избиении ребенка сознался родной дядя - 46-летний Жанабек Тулебеков, но он отрицал применение сексуального насилия. Позже было установлено, что в избиении малыша замешана и его тетя Айзада Тулебекова (супруга задержанного).

Отец мальчика 5 ноября 2014 года оставил своего 2-летнего сына брату и отправился на даават (мать и отец Ибрагима разведены). Ребенка он видел последний раз в декабре 2014 года. 10 января 2015 года примерно в 23:00 двоюродный брат позвонил отцу ребенка и сообщил, что его сын упал с крыльца и получил телесные повреждения.

По данному факту Аламединское РОВД возбудило уголовное дело по статьям 104 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 130 (насильственные действия сексуального характера) УК КР.

16 января судебно-медицинская экспертиза вынесла решение о том, что 2-летний Ибрагим действительно был изнасилован, в заключении говорилось, что в отношении ребенка имелся факт сексуальных действий.

Аламединский райсуд 24 марта 2015 года приговорил отца 2-летнего Ибрагима к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по ст. 161 (Неисполнение родительских обязанностей).

16 февраля 2017 года гособвинение на суде попросило для дяди мальчика Ибрагима пожизненное лишение свободы, для тети - 15 лет тюрьмы.