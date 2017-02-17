Родственникам погибшего в ДТП водителя спринтера окажут материальную помощь, - посольство России в Кыргызстане

17 февраля 2017, 17:11 Комментарии

Временный поверенный в делах России в Кыргызстане Алексей Мзареулов 17 февраля был вызван в Министерство иностранных дел Кыргызстана. Об этом сообщили в посольстве. В ходе беседы с директором Департамента государственного протокола МИД КР Айбеком Маматбековым были обсуждены вопросы, связанные в дорожно-транспортным происшествием с участием первого секретаря посольства России в Кыргызстане Виктора Пухова 16 февраля.

Стороны договорились об открытом и полноценном сотрудничестве в деле расследования данного трагического события, повлекшего гибель кыргызстанца.

Со своей стороны А.Мзареулов заявил, что сотрудники посольства уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи. Также начато внутренне служебное расследование происшествия.

16 февраля на пересечении улиц Фучика и Васильевский тракт приблизительно в 16:00 произошло ДТП с участием двух машин. Машина марки "Тойота Прадо" с дипломатическими номерами D04061 направлялась в сторону аэропорта, где столкнулась с грузовым "Мерседесом Спринтером". Водитель спринтера скончался в больнице после операции.

Согласно постановлению правительства, дипломатические номера с комбинацией 04 принадлежат посольству России в Кыргызстане.

По данным УПМ, за рулем "Тойота Прадо" находился Игорь Рясный, 1972 года рождения, являющийся заместителем генерального директора АО "Самаранефтепродукт", входящее в ОАО "НК "Роснефть". У мужчины перелом тазобедренной кости.