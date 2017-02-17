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За пять лет в Кыргызстан из России возращено 63 ребенка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-pya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410737-ru.html

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17 февраля 2017, 16:51       Комментарии

С 2011 по 2016 год в Кыргызстан из Российской Федерации возвращены 63 несовершеннолетних. Об этом сообщили на коллегии Министерства труда и социального развития Кыргызстана.
В 2016 году из России в Кыргызстан возвращены 13 детей, которые остались без попечения родителей.
"Всего за период с 2011 по 2016 годы в Кыргызстан возвращено 63 ребенка, из них переданы на усыновление/удочерение − 37, в семьи − 8, переданы под опеку – 2, находятся в детских учреждениях – 16", − сообщает министерство.

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