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Султанбекова отметила слабую исполнительскую дисциплину Министерства культуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sultan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410736-ru.html

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17 февраля 2017, 17:13       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова приняла участие в заседании коллегии Министерства культура, информации и туризма и отметила слабую исполнительскую дисциплину сотрудников ведомства.
По данным пресс-службы правительства, Султанбекова заявила, что несмотря на то, что утверждена программа правительства по развитию сферы культуры до 2020 года, до сих пор не разработаны план и стратегия развития культуры.
Вместе с тем она подчеркнула положительную динамику в отечественном кинематографе.
"Я бы хотела обратиться к представителям кинематографа, режиссерам, чтобы они снимали побольше фильмов и показывали в них красоты нашей страны, национальные ценности, особенность народа, на которых бы воспитывалось наше молодое поколение", − пожелала Чолпон Султанбекова.
Но также она выделила, что на протяжении двух лет не исполняется закон "О музеях и Музейном фонде Кыргызской Республики", а также порядок создания и функционирования музеев на территории республики. Поручения относительно разработки в шестимесячный срок нормативных правовых актов не были исполнены.
По итогам заседания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова призвала руководство ведомства со всей ответственностью подойти к исполнению своих обязанностей и поставленных перед Министерством культуры, информации и туризма задач.

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