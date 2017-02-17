На депутата Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело за коррупцию и подлог

17 февраля 2017, 16:48 Комментарии

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата ЖК Алмамбета Шыкмаматова ("Ата Мекен") и должностных лиц Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам, выделенным из уголовного дела по фактам злоупотребления служебным положением работниками Счетной палаты, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 303 ч.1 (Коррупция) и статьей 315 ч.2 (Служебный подлог) УК КР.

Установлено, что 20 сентября 2011 года председатель Счетной палаты Сабырбек Молдокулов издал приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей.

Председателем комиссии являлся аудитор Жусуп Иманалиев, членами тендерной комиссии являлись Азамат Кангельдиев, Алмамбет Шыкмаматов, руководитель аппарата Счетной палаты Тологон Чонморов, заведующий отделом Джаныбеков, главный специалист ФХО Романова и инженер по транспорту Бедельбаев.

"Впоследствии, в нарушение требований закона "О государственных закупках" фактически тендер проведен не был, аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины, продаваемые частными лицами, а их закупка согласно предварительному сговору между вышеуказанными членами тендерной комиссии оформлена составлением фиктивных документов по процедуре осуществления государственной закупки. Так, по предварительной договоренности председателя тендерной комиссии Иманалиева и члена комиссии Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" были составлены фиктивные договора о покупке у частных лиц 5 автомашин марки "Мерседес Бенц" Е-класса, 2000-2001 года выпуска подставным ОсОО "Барат Люкс", − прокомментировали в ведомстве.

После этого составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали 2 компании – ОсОО "Би Стар" с ценой заявки в размере 4 млн 265 тыс. сомов и ОсОО "Барат Люкс" с заявкой на сумму 3 млн 368 тыс. 831 сомов, с которой и заключен договор.

При этом Шыкмаматов, преследуя изначально личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" по завышенной стоимости автомашины своей супруги Турдакуновой марки "Мерседес Бенц" Е 320, 2000 года выпуска в комплектации "Элеганс", оценив ее в $14 тыс. 637. Тогда как, согласно заключению эксперта ОсОО "Азия-Оценка" от 13 февраля 2017 года, рыночная стоимость аналогичной автомашины в удовлетворительном состоянии на октябрь 2011 года составляла около $10 тыс.

"Таким образом, работники Счетной палаты, вступив в преступный сговор, путем подлога документов, в нарушение установленного законодательством порядка осуществления государственных закупок и использования бюджетных средств заключили заведомо невыгодный для государства контракт на поставку автомашин. Тем самым и дискредитировав данное ведомство, являющееся высшим органом государственного аудита и призванное обеспечивать эффективность и законность использования бюджетных средств, государственного и муниципального имущества, причинили существенный ущерб государственным и общественным интересам", − говорится в сообщении.