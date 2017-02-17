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Аферисты, прикрывавшиеся именем президента РФ, оказались "гастролерами"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355594_af...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410734-ru.html

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17 февраля 2017, 16:57       Комментарии

Аферисты, прикрывавшиеся именем президента РФ, оказались "гастролерами".
Стали известны некоторые подробности о преступной деятельности мошенников, обкрадывающих пенсионеров.
Напомним, в Бишкеке задержали аферистов, которые представлялись членами российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи якобы от имени президента России Владимира Путина.
В результате преступных действий злоумышленников несколько пенсионеров остались без своих сбережений. Установлено, что предложив нескольким гражданам свою "помощь", они успели выманить у пожилых людей крупную сумму денежных средств. Одна из пенсионерок, доверившись мошенникам, лишилась около 120 тысяч сомов. А рекордную сумму - чуть менее миллиона сомов (939 тыс. сомов) потеряла вторая пенсионерка, женщина тоже поверила обещаниям мошенников.
По данным МВД КР, преступная группа была хорошо организована. У заезжих "гастролеров" были четко распределены роли.
"В Бишкеке у них были пособники, наводчики, имелись "свои такси" - несколько автомашин, и даже "крыша" со стороны криминальных авторитетов. Аферисты убеждали пожилых людей, что, мол, опасно так держать деньги, можно потерять все сбережения, хранящиеся в банке. В обоих случаях они уговорили пенсионеров снять все деньги со счета, сопровождали их в банк. После того, как снимали со сберкнижек сбережения, они присваивали себе всю сумму, а старушек высаживали на полпути, даже не оставляя ни гроша на дорогу", - говорится в сообщении МВД.
Из числа задержанных лиц четверо (двое из которых женщины) являются гражданами Республики Узбекистан. Остальные трое проживают и работают в Бишкеке, в том числе и в службе такси. Двое из местных состоят на учете МВД КР как члены организованной преступной группировки, они же выступают в роли организаторов.
<li>В.М., 1980 года рождения, уроженка Узбекистана;</li><li>В.Л., 1975 года рождения;</li><li>Н.К. уулу, 1991 года рождения;</li><li>Ш.М., 1990 года рождения, уроженец Узбекистана;</li><li>Т.Т., 1959 года рождения, уроженка Узбекистана;</li><li>А.М., 1982 года рождения, уроженец Узбекистана;</li><li>Н.М., 1981 года рождения;</li><li>А.Т., 1972 года рождения.</li>
В настоящее время силовики проверяют граждан Узбекистана на наличие криминального прошлого у себя на родине.
При задержании у членов данной группировки были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1300 долларов США, свыше 82 700 сомов, 7500 узбекских сум, добытые преступным путем. Три автомашины, на которых передвигалась группа мошенников, в том числе джип, поставлены на стоянку. Следствием предъявлено обвинение по ст. 166 ч.4 УК КР. Решением суда в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В настоящее время проверяются и устанавливаются другие эпизоды аналогичных преступлений, совершенные указанной преступной группой.
Расследование продолжается.
МВД просит граждан, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от действий вышеуказанных лиц, обращаться в УВД Октябрьского района г.Бишкек по указанным телефонам: 0772180809, 0553888885.

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