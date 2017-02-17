Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу "Евроньюс"

17 февраля 2017, 16:59 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 февраля, в ходе рабочего визита в Королевство Бельгия дал интервью телеканалу "Евроньюс".

Глава государства рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах в различных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, противодействии терроризму, развитии религиозной ситуации, участии страны в интеграционных объединениях.

Кроме того, Атамбаев ответил на вопросы журналистов относительно предстоящих в текущем году президентских выборов, а также о состоянии и перспективах отношений Кыргызстана с ключевыми зарубежными партнерами, в частности с Европейским союзом.