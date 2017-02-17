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Правительство КР ожидает значительных положительных сдвигов в работе налоговой службы

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410732-ru.html

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17 февраля 2017, 16:48       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. "Правительство Кыргызстана ожидает значительных положительных сдвигов в работе налоговой службы", - заявил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на коллегии Государственной налоговой службы КР по подведению итогов работы за 2016 год и задачам на 2017 год. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
С информацией об итогах работы Государственной налоговой службы при Правительстве КР за 2016 год выступил заместитель председателя Государственной налоговой службы КР Кубанычбек Кумашов.
Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев поставил задачу по выполнению плана сбора налогов и платежей в 2017 году.
"Пора прекратить практику внесения корректировок в установленные для районных управлений налоговой службы прогнозные показатели по налогам. Решения о внесении корректировок в утвержденные прогнозные показатели будут приниматься на правительственном уровне на основе объективных причин. Вместе с этим к руководителям структурных подразделений, не справляющимся с поставленными задачами должны применяться строгие меры, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Одновременно следует усилить работу по повышению кадрового потенциала сотрудников налоговой службы", – сказал он.
Первый вице-премьер-министр отметил необходимость совершенствования работы территориальных подразделений налоговой службы.
"В структуре налоговой службы имеются два специальных управления, которые работают с крупными налогоплательщиками. Функциональные задачи данного управления следует пересмотреть с тем, чтобы с крупными налогоплательщиками работали непосредственно налоговые инспектора на местах, которые обладают большей полнотой информации о работе каждого из предприятий, действующих на территории района. Одновременно с этим территориальные управления налоговой службы должны оказывать, в случае необходимости, поддержку начинающим предпринимателям, так как государство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса", - констатировал первый вице-премьер-министр.
М.Абулгазиев также остановился на таких аспектах работы налоговой службы, как повышение качества обслуживания налогоплательщиков, повышение индекса доверия населения к налоговой службе, улучшение администрирования налогов и платежей, введение механизмов обратной связи с налогоплательщиками при сдаче отчетов, борьба с коррупционными проявлениями.

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