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Авоська: цены на продукты на 17 февраля

Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410731-ru.html

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Участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

17 февраля 2017, 17:02       Комментарии

Любители рыбы могут иногда побаловать себя копченой семгой. Сей продукт улучшает работу головного мозга и помогает организму восстановиться после болезни. Однако это удовольствие стоит сейчас на рынке 1 680 сомов за килограмм. На эти деньги можно купить более 4 килограммов мяса или 210 яиц.
Кстати, про яйца и остальной набор продуктов - недельные цены на них можете посмотреть в инфографике Sputnik Кыргызстан.
Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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