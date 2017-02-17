Авоська: цены на продукты на 17 февраля

17 февраля 2017, 17:02 Комментарии

Любители рыбы могут иногда побаловать себя копченой семгой. Сей продукт улучшает работу головного мозга и помогает организму восстановиться после болезни. Однако это удовольствие стоит сейчас на рынке 1 680 сомов за килограмм. На эти деньги можно купить более 4 килограммов мяса или 210 яиц.

Кстати, про яйца и остальной набор продуктов - недельные цены на них можете посмотреть в инфографике Sputnik Кыргызстан.

Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".