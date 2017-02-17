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Вице-премьер Ж.Разаков обсудил с зампремьера Узбекистана А.Икрамовым вопросы приграничного сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410730-ru.html

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17 февраля 2017, 16:53       Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков 15 февраля встретился с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Адхамом Икрамовымдля обсуждения вопросов приграничного сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Встреча правительственных делегаций состоялась в городе Фергана Республики Узбекистан.
На встрече стороны обсудили вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
В состав кыргызской делегации вошли специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя Аппарата правительства КР Курбанбай Искандаров, посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков, а также руководители и представители соответствующих государственных органов страны.
Заместитель главы правительства Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы.
Кроме того, члены правительственных делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, состоявшемся 16 февраля в драматическом театре им.Бабура в городе Ош.

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