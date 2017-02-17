В Кыргызстане зарегистрировано 84,1 тыс. безработных граждан

17 февраля 2017, 16:18 Комментарии

В Кыргызстане количество безработных, состоящих на учете в службах занятости, составляет 84,1 тыс. человек. Об этом сообщили на коллегии Министерства труда и социального развития Кыргызстана.

При этом из них официальный статус безработных имеют только 55,5 тыс. человек.

"Уровень официальной безработицы остался на уровне 2015 года и составляет 2,2% от числа экономически активного населения. Получают пособия по безработице 268 человек", − сообщили на коллегии.

В 2016 году в службы занятости обратились 195,4 тыс. человек, из них 114,3 тыс. человек получили консультацию и возможность профобучения и переобучения.

"За отчетный период при содействии службы занятости были трудоустроены 45,6 тыс. безработных граждан. Также в 2016 году оплачиваемыми общественными работами, микрокредитованием были охвачены 29,4 тыс. человек. В целях трудоустройства молодежи в ушедшем году проводились "Ярмарки вакансий". Благодаря этой работе были трудоустроены 3 тыс. 11 человек", − сообщает Минсоцразвития.

В 2016 году в службу занятости обратились 548 ЛОВЗ, из них признаны безработными – 317 человек, 229 человек были трудоустроены. В прошлом году для ЛОВЗ была утверждена квота в 553 рабочих места.