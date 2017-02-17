Выносится на общественное обсуждение проект методики составления гражданского бюджета

17 февраля 2017, 16:29 Комментарии

Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства "Об утверждении методики составления гражданского бюджета Кыргызской Республики".

По данным пресс-службы Минфина, утверждение данной методики позволит качественно и своевременно составлять и публиковать гражданский бюджет.

"Задействованным государственным органам необходимо представлять необходимую информацию для формирования гражданского бюджета, а также фактические, плановые и прогнозируемые значения индикаторов гражданского бюджета", − говорится в сообщении.

Общественные слушания по данному проекту постановления состоятся 28 февраля, желающим принять участие необходимо обратиться по телефону 0312 62-53-13 (1117).

Предложения и замечания направлять по адресу: город Бишкек, бульвар Эркиндик 58.

Контактное лицо: Талас Айдарбек уулу, 0312 62-53-13 (1117), t.aidarbekov@minfin.kg.