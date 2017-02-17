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Выносится на общественное обсуждение проект методики составления гражданского бюджета

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vynosi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410728-ru.html

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17 февраля 2017, 16:29       Комментарии

Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства "Об утверждении методики составления гражданского бюджета Кыргызской Республики".
По данным пресс-службы Минфина, утверждение данной методики позволит качественно и своевременно составлять и публиковать гражданский бюджет.
"Задействованным государственным органам необходимо представлять необходимую информацию для формирования гражданского бюджета, а также фактические, плановые и прогнозируемые значения индикаторов гражданского бюджета", − говорится в сообщении.
Общественные слушания по данному проекту постановления состоятся 28 февраля, желающим принять участие необходимо обратиться по телефону 0312 62-53-13 (1117).
Предложения и замечания направлять по адресу: город Бишкек, бульвар Эркиндик 58.
Контактное лицо: Талас Айдарбек уулу, 0312 62-53-13 (1117), t.aidarbekov@minfin.kg.

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