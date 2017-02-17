Заседания Жогорку Кенеша будут транслировать в онлайн-режиме

17 февраля 2017, 16:33 Комментарии

В рамках реализации стратегии развития ЖК до 2021 года предусматривается онлайн-трансляция заседаний парламента, его комитетов и фракций. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, в Жогорку Кенеше на конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года" прошла презентация плана мероприятий по реализации проектов "Электронный парламент" и "Онлайн заседание".

"Руководитель рабочей группы по реализации вышеуказанных проектов Асылбек Кадыров отметил, что "Электронный парламент" предусматривает создание информационно-коммуникационной сети Жогорку Кенеша с органами исполнительной власти и населением для взаимообмена информацией и взаимодействия с гражданским обществом. По его словам, в рамках проекта планируется модернизировать системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи и электронного голосования, создать резервный дата-центр, обеспечить заседание фракций и профильных комитетов парламента электронными документами согласно их повесткам дня", — рассказали в парламенте.

Также в пресс-службе проинформировали, что проект "Онлайн заседание" предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальным веб-портале www.kenesh.kg.

"Это значительно расширит круг участников публичного обсуждения законопроектов и иных общественно значимых документов. Мы планируем проконсультироваться со специалистами и экспертами по видеотрансляции в онлайн-режиме через Интернет и на телевидении, установить видеокамеры во всех залах, где проводятся различные заседания, модернизировать официальный веб-портал и открыть раздел "Онлайн заседание"", − пояснили в пресс-службе.