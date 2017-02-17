Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За рулем джипа находился сотрудник посольства РФ — смертельное ДТП в БишкекеЗа рулем джипа находился сотрудник посольства РФ — смертельное ДТП в БишкекеВыносится на общественное обсуждение проект методики составления гражданского бюджетаВыносится на общественное обсуждение проект методики составления гражданского бюджета

Заседания Жогорку Кенеша будут транслировать в онлайн-режиме

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaseda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410727-ru.html

Похожие новости

В Москве проходит 19-е заседание кыргызско-российской Межправкомиссии

А.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон, предполагающий выплату зарплат председателю и ответсекретарю айыльного кенеша

Британский депутат назвал стратегию Жогорку Кенеша инновационной

Член парламента Великобритании: "Стратегия развития Жогорку Кенеша содержит много интересных инноваций"

Заседания комитетов ЖК в режиме онлайн и улучшение инфраструктуры здания парламента – Что еще заложено в стратегии развития ЖК до 2021 года?

17 февраля 2017, 16:33       Комментарии

В рамках реализации стратегии развития ЖК до 2021 года предусматривается онлайн-трансляция  заседаний парламента, его комитетов и фракций. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
По ее данным, в Жогорку Кенеше на конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года" прошла презентация плана мероприятий по реализации проектов "Электронный парламент" и "Онлайн заседание".
"Руководитель рабочей группы по реализации вышеуказанных проектов Асылбек Кадыров отметил, что "Электронный парламент" предусматривает создание информационно-коммуникационной сети Жогорку Кенеша с органами исполнительной власти и населением для взаимообмена информацией и взаимодействия с гражданским обществом. По его словам, в рамках проекта планируется модернизировать системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи и электронного голосования, создать резервный дата-центр, обеспечить заседание фракций и профильных комитетов парламента электронными документами согласно их повесткам дня", — рассказали в парламенте.
Также в пресс-службе проинформировали, что проект "Онлайн заседание" предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальным веб-портале www.kenesh.kg.
"Это значительно расширит круг участников публичного обсуждения законопроектов и иных общественно значимых документов. Мы планируем проконсультироваться со специалистами и экспертами по видеотрансляции в онлайн-режиме через Интернет и на телевидении, установить видеокамеры во всех залах, где проводятся различные заседания, модернизировать официальный веб-портал и открыть раздел "Онлайн заседание"", − пояснили в пресс-службе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум