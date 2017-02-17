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Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы приграничного сотрудничества

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410726-ru.html

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Вице-премьер Ж.Разаков обсудил с зампремьера Узбекистана А.Икрамовым вопросы приграничного сотрудничества

17 февраля 2017, 16:36       Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым для обсуждения вопросов приграничного сотрудничества между странами.
По данным пресс-службы правительства, встреча делегаций состоялась в городе Фергана.
"Заместитель главы правительства Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы", − говорится в сообщении.
Кроме того, члены делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.
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