Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы приграничного сотрудничества

17 февраля 2017, 16:36 Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым для обсуждения вопросов приграничного сотрудничества между странами.

По данным пресс-службы правительства, встреча делегаций состоялась в городе Фергана.

"Заместитель главы правительства Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы", − говорится в сообщении.

Кроме того, члены делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

1 of 4