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Парламентский научно-исследовательский центр преобразуют в центр перспективных разработок

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/parlam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410725-ru.html

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17 февраля 2017, 16:41       Комментарии

Научно-исследовательский центр Жогорку Кенеша планируется преобразовать в Центр перспективных разработок. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В рамках реализации стратегии ЖК до 2021 года Научно-исследовательский центр парламента планируется преобразовать в Центр перспективных разработок (ЦПР).
"Целью проекта "Центр перспективных разработок" является создание условий для развития аналитической деятельности, которая должна стать неотъемлемой частью работы Жогорку Кенеша. Ожидается, что при Центре перспективных разработок будут созданы исследовательский фонд и  отраслевые аналитические группы", — пояснили в ЖК.
ЦПР будет осуществлять работу по выработке стратегического видения и оказанию аналитической поддержке деятельности парламента, по проведению исследований и разработок по общественно значимым вопросам, рекомендаций и предложений к стратегическим документом.

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