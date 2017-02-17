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Премьер: Необходимо провести инвентаризацию убыточных госпредприятий

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355592_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410724-ru.html

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17 февраля 2017, 16:11       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил ФУГИ завершить работу по инвентаризации деятельности и оптимизации государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Глава кабмина сегодня, 17 февраля, принял председателя Фонда по управлению государственным имуществом при ПКР Болсунбека Казакова.
Обсуждена текущая деятельность и ближайшие планы ведомства по обеспечению эффективного использования, управления и приватизации государственного имущества, а также вопросы реализации политики управления и распоряжения государственной собственностью.
Председатель ФУГИ сообщил, что по результатам проведенного комплексного анализа эффективности деятельности функционирующих госпредприятий, ведомством начата работа по их оптимизации. Соответствующая работа ведется совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами под кураторством аппарата правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр указал на ряд недочетов в деятельности предприятий с государственной долей в уставном капитале. Глава правительства поручил завершить работу по инвентаризации и оптимизации государственных предприятий, для повышения рентабельности и эффективности их деятельности, увеличения отчислений в республиканский бюджет и выявления среди них убыточных организаций.

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