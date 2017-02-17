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В Бишкеке стартует новый волейбольный сезон в двух лигах

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355488_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410723-ru.html

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Мэрия Бишкека начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам

17 февраля 2017, 16:22       Комментарии

В Бишкеке стартует новый волейбольный сезон. Об этом сообщили в Федерации данного вида спорта.
Определен календарь игр среди мужских клубных команд первого тура с 25 февраля и по 1 марта. Состязания пройдут в двух лигах: Национальной и Высшей.
В Национальной лиге в этом году играют 6 команд, новичком дивизиона станет победитель Высшей лиги 2016 года столичный "Улар". Также за чемпионский титул поборются "Жаны-Муун" (Иссык-Кульская область), "Нацгвардия" (Бишкек), "Салам-Алик" (Бишкек), "Бажы" (Ош) и "Дархан" (Ошская область).
В новом сезоне в Высшую лигу заявились 9 команд, в частности "Ош", EREM (Бишкек), "Бишкек", "Кара-Балта", "Буркут" (Иссык-Кульская область), "Алга" (Бишкек), "Ош Пирим", "Жалын" (Иссык-Кульская область) и "Энергетик" (Ошская область).
Действующим чемпионом страны является иссык-кульский "Жаны-Муун", который впервые в истории выиграл чемпионат КР.
Отметим, чемпионат Кыргызстана разделен на две лиги: высшую и национальную. Команды играют по три тура в течение года. Победитель Высшей лиги в 2016 году получит право выступать в Национальной лиге чемпионата страны. Команда, занявшая второе место, сыграет еще один матч с одним из аутсайдеров Национальной лиги.

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