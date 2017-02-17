Медиков гражданских служб обучают оказанию медпомощи при ЧС

17 февраля 2017, 16:18 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В период с 15 по 17 февраля текущего года одновременно в городах Бишкеке, Ош проводятся обучение для начальников медицинских служб Гражданской защиты республиканских, областных, районных, городских управлений семинары по оказанию помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, данное обучение проводится на базе Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при МЧС КР вместе с преподавателями кафедры.

В ходе занятий слушателям доводятся лекционные и видеоматериалы по вопросам поведения в чрезвычайных ситуациях, а также по темам "Организация и ведение занятий по Гражданской защите", "Эвакуационные действия медицинских служб при возникновении ЧС в мирное время", "Структура и задачи единой государственной дежурно-диспетчерской службы-112", "ведение Гражданской защиты в медицинской службе".