В Фергане обсудили вопросы приграничного сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном

17 февраля 2017, 16:23 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков 15 февраля 2017 года встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым, для обсуждения вопросов приграничного сотрудничества между странами. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Встреча правительственных делегаций состоялась в городе Фергана Республики Узбекистан.

На встрече стороны обсудили вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В состав кыргызской делегации вошли специальный представитель Правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства КР Курбанбай Искандаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков, а также руководители и представители соответствующих государственных органов страны.

Заместитель главы правительства Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы.

Кроме того, члены правительственных делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии, по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, состоявшееся 16 февраля в драматическом театре им. Бабура в городе Ош.