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Президент Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу "Евроньюс"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410720-ru.html

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17 февраля 2017, 16:36       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 февраля, в ходе рабочего визита в Королевство Бельгия дал интервью телеканалу "Евроньюс". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе интервью Глава государства рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах в различных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, противодействии терроризму, развитии религиозной ситуации, участии страны в интеграционных объединениях.
Кроме того, А.Атамбаев ответил на вопросы журналистов относительно предстоящих в текущем году президентских выборов, а также о состоянии и перспективах отношений Кыргызстана с ключевыми зарубежными партнерами, в частности с Европейским союзом.

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