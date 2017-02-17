Татьяна Валовая: "ЕЭК и Сингапур запустили широкоформатный диалог"

17 февраля 2017, 16:38 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. 16 февраля состоялось первое заседание совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и правительства Республики Сингапур. Комиссию представляла член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, Республику Сингапур – заместитель министра промышленности и торговли Ко По Кун.

"Первая дискуссия в широком формате межу ЕЭК и правительством Сингапура отразила высокий взаимный интерес к открытию новых горизонтов сотрудничества, – подчеркнула Татьяна Валовая. – Создан четкий и понятный механизм для проведения регулярных консультаций – рабочая группа, который могут активно использовать и государства-члены Евразийского экономического союза".

В центре внимания представителей ЕЭК и правительства Республики Сингапур находились вопросы технического регулирования и применения санитарных, фитосанитарных и карантинных мер в торговле между ЕАЭС и Республикой Сингапур. Обсуждались вопросы взаимных инвестиций, форматы и перспективы сотрудничества в энергетической сфере и промышленности.

По окончании заседания совместной рабочей группы министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая встретилась с представителями деловых кругов Сингапура. Во встрече приняли участие бизнесмены, ориентированные на развитие контактов с партнерами в странах ЕАЭС. Презентация экономического потенциала евразийского интеграционного объединения перешла в оживлённый диалог. Татьяна Валовая ответила на ряд вопросов об увеличении объёмов взаимной торговли, а также оценке текущей ситуации в различных сегментах и отраслях экономики стран Союза.

В рамках визита министр ЕЭК встретилась с заместителем министра иностранных дел Республики Сингапур Альбертом Чуа. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества ЕЭК и правительства страны, возможности содействия прямым контактам представителей деловых кругов, а также диалогу в формате ЕАЭС – АСЕАН.

Следующее заседание совместной рабочей группы ЕЭК и правительства Республики Сингапур пройдет в Москве весной 2018 года. Центральное место в обсуждении займет цифровая повестка, вопросы поддержки инвестиций в аграрный и индустриальный секторы экономик стран Союза.

Справка

Совместная рабочая группа была создана в рамках реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании от 18 мая 2016 года.

Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в год. К участию приглашаются представители профильных департаментов ЕЭК, заинтересованных органов исполнительной власти Республики Сингапур и государств-членов Союза.

Цель меморандума – всестороннее содействие развитию торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС и Сингапура, устранение барьеров в торговле.

Пресс-служба ЕЭК