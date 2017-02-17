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А.Шыкмаматов считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело – личная месть председателя ГКНБ А.СегизбаеваА.Шыкмаматов считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело – личная месть председателя ГКНБ А.СегизбаеваВ "Северэлектро" поступило 700 заявлений с жалобами на работу "умных счетчиков"В "Северэлектро" поступило 700 заявлений с жалобами на работу "умных счетчиков"

Шыкмаматов об уголовном деле против него: сбегать не буду

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410717-ru.html

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17 февраля 2017, 16:14       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов в интервью корреспонденту Sputnik Кыргызстан заявил, что уголовное дело против него имеет политическую окраску и он не собирается сбегать от следствия.
Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в отношении Шыкмаматова, ранее работавшего аудитором Счетной палаты, и должностных лиц ведомства возбуждено уголовное дело по коррупции и служебному подлогу. В частности, тогдашних работников Счетной палаты подозревают в нарушении закона о государственных закупках при приобретении служебных автомобилей.
Шыкмаматов отметил, что в проведении тендера нарушений не было. Парламентарий намерен нанять адвоката и отстаивать свои права.
"Здесь присутствует политический окрас. Для возбуждения дела не было оснований. Тендер на закупку четырех автомобилей выиграла одна компания. Она же и закупила ранее у моей супруги автомобиль за 13 тысяч долларов. Машина до сих пор на ходу и служит Счетной палате. Как связаны супруга и компания, я не знаю", - отметил он.
Дело будет расследовать Госкомитет национальной безопасности.

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