Шыкмаматов об уголовном деле против него: сбегать не буду

17 февраля 2017, 16:14 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов в интервью корреспонденту Sputnik Кыргызстан заявил, что уголовное дело против него имеет политическую окраску и он не собирается сбегать от следствия.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в отношении Шыкмаматова, ранее работавшего аудитором Счетной палаты, и должностных лиц ведомства возбуждено уголовное дело по коррупции и служебному подлогу. В частности, тогдашних работников Счетной палаты подозревают в нарушении закона о государственных закупках при приобретении служебных автомобилей.

Шыкмаматов отметил, что в проведении тендера нарушений не было. Парламентарий намерен нанять адвоката и отстаивать свои права.

"Здесь присутствует политический окрас. Для возбуждения дела не было оснований. Тендер на закупку четырех автомобилей выиграла одна компания. Она же и закупила ранее у моей супруги автомобиль за 13 тысяч долларов. Машина до сих пор на ходу и служит Счетной палате. Как связаны супруга и компания, я не знаю", - отметил он.

Дело будет расследовать Госкомитет национальной безопасности.