Атамбаева в Брюсселе встретили пикетом в поддержку Аскарова

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Брюсселе активисты правозащитной организации Amnesty International встретили Алмазбека Атамбаева пикетом в поддержку осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова, сообщается на сайте представительства данного движения в странах Центральной Азии.

Глава государства Алмазбек Атамбаев пребывает в странах Европы с рабочим визитом.

Сторонники Азимжана Аскарова собрались накануне возле здания Совета Европы, куда президент направлялся для встречи с председателем Европейского союза Дональдом Туском.

.@eucopresident #Kyrgyzstan retrial of #humanrights defender Azimjan Askarov is mockery unworthy of closer #EU ties pic.twitter.com/NFRuLAkVxr

- AmnestyInternational (@amnestyvl) 16 февраля 2017 г. ​Как сообщается на сайте, кортеж президента проехал мимо активистов, которые стояли с плакатами.

- AmnestyInternational (@amnestyvl) 16 февраля 2017 г. ​В свою очередь Amnesty International разъясняет действия своих активистов тем, что обвинения против Азимжана Аскарова носят " политический характер".

В 2011 году Аскарова приговорили к пожизненному лишению свободы за разжигание межэтнического конфликта. Согласно приговору суда, он был одним из организаторов перекрытия трассы Бишкек - Ош в июне 2010-го. Когда 13 безоружных милиционеров стали проводить среди протестующих разъяснительную работу, участники беспорядков жестоко избили их, а участкового Мыктыбека Сулайманова убили и сожгли.

21 апреля 2016 года Комитет по правам человека ООН опубликовал доклад, в котором заявлено, что "Аскаров был незаконно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению и лишен возможности надлежащим образом подготовить свою защиту для судебного разбирательства". Эксперты комитета потребовали его освобождения. Вскоре к этим требованиям присоединились несколько международных организаций.

В июле прошлого года Верховный суд КР принял решение отправить дело Аскарова в Чуйский областной суд. Высшая судебная инстанция страны рассматривала его по вновь открывшимся обстоятельствам. Чуйский областной суд в январе 2017 года оставил в силе ранее вынесенный приговор Аскарову - пожизненное лишение свободы.