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Атамбаева в Брюсселе встретили пикетом в поддержку Аскарова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410716-ru.html

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Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с терактом в г.Сехван-Шариф

17 февраля 2017, 16:25       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Брюсселе активисты правозащитной организации Amnesty International встретили Алмазбека Атамбаева пикетом в поддержку осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова, сообщается на сайте представительства данного движения в странах Центральной Азии.
Глава государства Алмазбек Атамбаев пребывает в странах Европы с рабочим визитом.
Сторонники Азимжана Аскарова собрались накануне возле здания Совета Европы, куда президент направлялся для встречи с председателем Европейского союза Дональдом Туском.
.@eucopresident #Kyrgyzstan retrial of #humanrights defender Azimjan Askarov is mockery unworthy of closer #EU ties pic.twitter.com/NFRuLAkVxr
- AmnestyInternational (@amnestyvl) 16 февраля 2017 г. ​Как сообщается на сайте, кортеж президента проехал мимо активистов, которые стояли с плакатами.
.@eucopresident #Kyrgyzstan retrial of #humanrights defender Azimjan Askarov is mockery unworthy of closer #EU ties pic.twitter.com/yTpLa0AbjG
- AmnestyInternational (@amnestyvl) 16 февраля 2017 г. ​В свою очередь Amnesty International разъясняет действия своих активистов тем, что обвинения против Азимжана Аскарова носят " политический характер".
В 2011 году Аскарова приговорили к пожизненному лишению свободы за разжигание межэтнического конфликта. Согласно приговору суда, он был одним из организаторов перекрытия трассы Бишкек - Ош в июне 2010-го. Когда 13 безоружных милиционеров стали проводить среди протестующих разъяснительную работу, участники беспорядков жестоко избили их, а участкового Мыктыбека Сулайманова убили и сожгли.
21 апреля 2016 года Комитет по правам человека ООН опубликовал доклад, в котором заявлено, что "Аскаров был незаконно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению и лишен возможности надлежащим образом подготовить свою защиту для судебного разбирательства". Эксперты комитета потребовали его освобождения. Вскоре к этим требованиям присоединились несколько международных организаций.
В июле прошлого года Верховный суд КР принял решение отправить дело Аскарова в Чуйский областной суд. Высшая судебная инстанция страны рассматривала его по вновь открывшимся обстоятельствам. Чуйский областной суд в январе 2017 года оставил в силе ранее вынесенный приговор Аскарову - пожизненное лишение свободы.

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