За рулем джипа находился сотрудник посольства РФ — смертельное ДТП в Бишкеке

17 февраля 2017, 16:36 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. За рулем джипа, столкнувшегося с грузовым Mercedes Benz Sprinter, находился сотрудник посольства России в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе диппредставительства РФ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля. Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами российского посольства направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта "Манас".

"За рулем джипа находился российский дипломат. Машина является служебным автотранспортом диппредставительства. Сотрудник ехал по делам посольства. По данному факту идет внутреннее служебное расследование", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель главного врача по хирургической части Национального госпиталя Орозалы Кочоров, водитель Mercedes 1955 года рождения скончался.

"Его доставили в очень тяжелом состоянии, с открытым переломом черепа. Он впал в кому, а через час после операции скончался", - рассказал врач.

Водитель джипа также находится в Национальном госпитале. У него зафиксирован перелом тазобедренной части.

По данным пресс-службы Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека, по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Милиция выясняет, с какой скоростью двигался джип, проехал ли он на красный свет светофора и был ли водитель в нетрезвом состоянии.

В закрытом акционерном обществе "Бишкекская нефтяная компания" корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что в джипе в качестве пассажира находился замгендиректора "Роснефти" в Кыргызстане Игорь Рясный.