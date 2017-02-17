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За рулем джипа находился сотрудник посольства РФ — смертельное ДТП в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410715-ru.html

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17 февраля 2017, 16:36       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. За рулем джипа, столкнувшегося с грузовым Mercedes Benz Sprinter, находился сотрудник посольства России в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе диппредставительства РФ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля. Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами российского посольства направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта "Манас".
"За рулем джипа находился российский дипломат. Машина является служебным автотранспортом диппредставительства. Сотрудник ехал по делам посольства. По данному факту идет внутреннее служебное расследование", - сказали в пресс-службе.
Как сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель главного врача по хирургической части Национального госпиталя Орозалы Кочоров, водитель Mercedes 1955 года рождения скончался.
"Его доставили в очень тяжелом состоянии, с открытым переломом черепа. Он впал в кому, а через час после операции скончался", - рассказал врач.
Водитель джипа также находится в Национальном госпитале. У него зафиксирован перелом тазобедренной части.
По данным пресс-службы Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека, по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Милиция выясняет, с какой скоростью двигался джип, проехал ли он на красный свет светофора и был ли водитель в нетрезвом состоянии.
В закрытом акционерном обществе "Бишкекская нефтяная компания" корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что в джипе в качестве пассажира находился замгендиректора "Роснефти" в Кыргызстане Игорь Рясный.

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