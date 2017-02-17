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Атамбаева в Брюсселе встретили пикетом в поддержку АскароваАтамбаева в Брюсселе встретили пикетом в поддержку АскароваШыкмаматов об уголовном деле против него: сбегать не будуШыкмаматов об уголовном деле против него: сбегать не буду

А.Шыкмаматов считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело – личная месть председателя ГКНБ А.Сегизбаева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410714-ru.html

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Генпрокуратура КР: В отношении депутата А. Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

17 февраля 2017, 16:20       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело - личная месть председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом 17 февраля он сказал АКИpress. Он рассказал, что 8 месяцев проработал аудитором, был выдвинут оппозиционной партией.
"Парламент принял решение купить аудиторам служебные машины. Техническое задание было - цена от 13 до 15 тыс. долларов. Мы объявили тендер, который выиграло ОсОО "Барат Люкс" и поставила 4 машины, из них одна машина, которую продала этой компании моя жена. Машины куплены за 13-14 тыс. долларов. В то время "Мерседес", 2011 года выпуска, стоил примерно 13 тыс. долларов. Из этих 4 машин та машина, которая когда-то принадлежала моей жене, до сих пор находится в наилучшем состоянии. Из этих 4 машин именно она единственная была самой качественной и соответствующей той цене, она была свежепригнанная машина. А те были изношенные", - сказал парламентарий.
"Тут злоупотребления, коррупции, а тем более ущерба нет для государства. Я думаю, тут личная месть Абдиля Сегизбаева за мои высказывания. Я это воспринимаю так. Используя ресурс, ГКНБ, Генпрокуратура, силовые органы могут сейчас любого укатать за решетку, сфабриковав уголовные дела. Но придет время, через 5-10 лет, Сегизбаев ответит за это перед судом и Всевышним. Я не боюсь их и их тюрьмы. Нашли преступника. А те миллиарды, которые тырят со строительства дорог каждый день, тот же участок Скрябина,45? По всем другим ушевянущим фактам дело не возбуждается, а когда оппозиционный политик... искали 3 года и нашли. Я считаю, что за этим стоит лично Сегизбаев", - отметил А.Шыкмаматов.

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