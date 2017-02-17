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Ни одна международная организация не согласится помочь со стерилизацией бродячих животных, пока будет продолжаться их отстрел, - активисты

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410713-ru.html

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17 февраля 2017, 16:28       Комментарии

В первую очередь в Кыргызстане нужно запретить отстрел бродячих животных, иначе ни одна международная организация не согласится помочь с их стерилизацией. Об этом сообщила 17 февраля глава общественного объединения "Добрые руки" Лариса Слободская.
В Бишкеке сегодня состоялась встреча начальника управления ЖКХ мэрии столицы Канатбека Эшатова с общественными объединениями, активистами и жителями столицы, которые обсудили вопрос отстрела бродячих животных.
Активисты предложили ввести соответствующие нормативные акты о стерилизации животных.
"У нас безграмотное население. Не все знают, что можно решить эту проблему по-другому. Было бы хорошо, если домкомы, квартальные рассказывали людям о том, что не нужно убивать", - сообщила Лариса Слободская.
Также в беседе отметили, что в то время как в городе отстрелом занимаются сотрудники Тазалыка, то на окраинах города этим занимаются любители, которые отстреливают в неположенных месте и время.
"Отстрел - это вынужденная мера, которая применяется при случаях, когда есть опасность для жителей", - сообщил К.Эшатов.
Также активисты просят увеличить ответственность хозяев за своими собаками и запретить самовыгул.
"Все это связано менталитетом нашего народа. Поэтому надо уже сейчас в школах учить детей относиться более ответственно и гуманно к животным", - отметили активисты и предложили ввести в школах уроки доброты по отношению к животным.

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