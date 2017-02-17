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В "Северэлектро" поступило 700 заявлений с жалобами на работу "умных счетчиков"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-seve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410712-ru.html

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ОАО "Северэлектро" рассмотрело около 700 заявлений абонентов, сомневающихся в "умных" счётчиках

17 февраля 2017, 16:00       Комментарии

ОАО "Северэлектро" рассмотрело около 700 заявлений абонентов, сомневающихся в правильной работе "умных счетчиков".
По данным пресс-службы организации, все поступившие заявления абонентов были рассмотрены на местах комиссионно.
"Счетчики АИИСКУЭ обратившихся были проверены с участием специалистов службы метрологии и автоматики. По их заключению все проверенные приборы учета работают исправно, в требуемом классе точности", − говорится в сообщении.
После полученных разъяснений:
<ul> <li>593 обративших абонентов произвели оплату</li> <li>На рассмотрении находится 36 заявлений</li> <li>59 абонентов выразили несогласие с начисленной суммой. Приборы учета абонентов, несогласных с заключением комиссии направляются в измерительную лабораторию службы метрологии и автоматики ОАО "Северэлектро" или в Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии (Госстандарт).</li> </ul> По результатам комиссионного рассмотрения высокие счета за электроэнергию были обусловлены:
<ul> <li>Увеличением потребления электроэнергии. По сравнению с ноябрьским потреблением, в декабре абоненты ОАО "Северэлектро" использовали на 11% больше электроэнергии. В январе увеличение потребления электроэнергии зафиксировано на 4,3%</li> <li>Прекращением передачи данных сотовым оператором SapatCom. В декабре не была обеспечена передача данных с порядка 10% концентраторов (устройств сбора и передачи данных). Из-за не поступившего сигнала некоторой части абонентов, расчет за потребленную электроэнергию был произведен в ноябре. Соответственно, объем электроэнергии не был в полной мере отражен в счете за декабрь месяц. После снятия фактических показаний в январе, абонентам был произведен расчет с учетом недоставленной в декабре месяце суммы.</li> </ul>

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