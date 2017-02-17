Гимнастки Кыргызстана стартуют на турнире "Гран-при Москва 2017" в России

17 февраля 2017, 15:49 Комментарии

Команда Кыргызстана по художественной гимнастике сегодня стартует на на турнире "Гран-при Москва 2017" в России. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Как уточняется, в этом турнире медали будут разыгрываться в различных возрастных категориях. В рамках соревнований пройдут международные старты Alina Cup, во время которых свое мастерство на ковре продемонстрируют не только взрослые спортсменки, но и юные гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

В Гран-при примут участие гимнастки из 30 стран мира, в том числе и чемпионки Европы, а также участницы Олимпийских игр в Рио-2016.

Честь Кыргызстана на этом турнире будут защищать Изабекова Айша, Вера Ким и Агата Быковская.