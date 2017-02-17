ФУГИ поручили завершить работу по инвентаризации деятельности и оптимизации госпредприятий и увеличить отчисления в бюджет

17 февраля 2017, 15:40 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 февраля, принял председателя Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики Болсунбека Казакова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Обсуждена текущая деятельность и ближайшие планы ведомства по обеспечению эффективного использования, управления и приватизации государственного имущества, а также вопросы реализации политики управления и распоряжения государственной собственностью.

Председатель ФУГИ Болсунбек Казаков сообщил, что по результатам проведенного комплексного анализа эффективности деятельности функционирующих госпредприятий, ведомством начата работа по их оптимизации. Соответствующая работа ведется совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами, под кураторством Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков указал на ряд недочетов в деятельности предприятий с государственной долей в уставном капитале. Глава Правительства поручил завершить работу по инвентаризации и оптимизации государственных предприятий для повышения рентабельности и эффективности их деятельности, увеличения отчислений в республиканский бюджет и выявления среди них убыточных организаций.