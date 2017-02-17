Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шоу "Ты супер!" на НТВ — за кыргызстанца за сутки проголосовали 10 тыс человекШоу "Ты супер!" на НТВ — за кыргызстанца за сутки проголосовали 10 тыс человекДепутат предлагает в биометрических паспортах оставить графу "Национальность" по желанию гражданинаДепутат предлагает в биометрических паспортах оставить графу "Национальность" по желанию гражданина

ФУГИ поручили завершить работу по инвентаризации деятельности и оптимизации госпредприятий и увеличить отчисления в бюджет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fugi-poru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410710-ru.html

Похожие новости

В "Северэлектро" поступило 700 заявлений с жалобами на работу "умных счетчиков"

Производство рыбы в ЕАЭС увеличится вдвое

Мэрия Бишкека начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам

Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в парламент

Президент КР возвратил с возражениями в ЖК поправки в закон о деятельности МСУ

17 февраля 2017, 15:40       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 февраля, принял председателя Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики Болсунбека Казакова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Обсуждена текущая деятельность и ближайшие планы ведомства по обеспечению эффективного использования, управления и приватизации государственного имущества, а также вопросы реализации политики управления и распоряжения государственной собственностью.
Председатель ФУГИ Болсунбек Казаков сообщил, что по результатам проведенного комплексного анализа эффективности деятельности функционирующих госпредприятий, ведомством начата работа по их оптимизации. Соответствующая работа ведется совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами, под кураторством Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков указал на ряд недочетов в деятельности предприятий с государственной долей в уставном капитале. Глава Правительства поручил завершить работу по инвентаризации и оптимизации государственных предприятий для повышения рентабельности и эффективности их деятельности, увеличения отчислений в республиканский бюджет и выявления среди них убыточных организаций.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум