Более 600 преподавателей профтехобразования обучат современным методам обучения

17 февраля 2017, 15:45 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Более 600 преподавателей и мастеров производственного обучения системы профтехобразования по всей республики готовят к внедрению новых интерактивных методик работы с учащимися, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Соответствующие 10-дневные курсы (72 академических часа) запустил Республиканский научно-методический центр при Агентстве начального и среднего профессионального образования. В рамках обучения 600 преподавателей повышают квалификацию по созданию эффективной обучающей среды на уроках, современным методам и технологиям обучения, методам планирования уроков и многому другому.

По словам директора Республиканского научно-методического центра Масумы Башировой, более 60% педагогического состава системы профтехобразования нуждаются в изучении современных подходов в обучении.

"Разработанная при содействии проекта АБР модульная программа "Профессиональное образование и развитие навыков" весьма актуальна. Она основана на современных требованиях к компетенциям преподавателей профессионального образования", - отметила она.

Замдиректора Бишкекского автодорожного колледжа Максат Толобаев считает данные курсы уникальными по своему содержанию.

"Чтобы учащиеся профессиональных образовательных учреждений были востребованы на рынке труда, нужно менять методику преподавания. Во время тренингов подавляющее большинство преподавателей впервые узнают об интерактивной методике обучения. Самое главное для нас сегодня, чтобы студент работал во время занятий, а не просто слушал", - говорит он.