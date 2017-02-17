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Шоу "Ты супер!" на НТВ — за кыргызстанца за сутки проголосовали 10 тыс человек

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410708-ru.html

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В 2016 году из России в Кыргызстан возвращены 13 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей

17 февраля 2017, 15:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. За последние сутки за кыргызстанца Урмата Мырсаканова, участвующего в шоу "Ты супер!" на НТВ, голоса отдали около 10 тысяч человек.
Вечером 11 февраля на телеканале НТВ состоялась премьера международного музыкального конкурса "Ты супер!". В шоу участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Партнером конкурса выступило международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных дарований в странах СНГ и Балтии. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031514134'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031514134'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Хочу спеть с Биланом — 12-летний бишкекчанин выступит на НТВ
В первые 48 часов после старта голосования дети собрали 120 тысяч лайков. Юным вокалистам очень нужна ваша поддержка.
Двенадцатилетний Урмат Мырсаканов - единственный участник международного шоу от Кыргызстана. За сутки он получил 10 тысяч голосов. Проголосовать за Урмата можно в приложениях проекта и на сайте НТВ.
Второй день отборочного тура НТВ покажет в субботу, 18 февраля, в 20.00. Увидеть выступление Урмата Мырсаканова зрители смогут 25 февраля, шоу начнется в 20.00 по московскому времени, в Кыргызстане проект будет транслироваться в 21.00 на телеканале НТВ по спутниковому телевидению "Континент" и в 22.00 на телеканале НТС-НТВ, транслирующихся в КР компаниями "Ала-ТВ" и "Акнет". В 23.00 можно посмотреть прямое включение на сайте Sputnik Кыргызстан.

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