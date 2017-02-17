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На депутата Шыкмаматова возбудили уголовное дело по коррупции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410707-ru.html

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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета Шыкмаматова

"Бир Бол" одобрил законопроект, по которому следствие по делам в отношении президента, депутата, премьера и генпрокурора ведет ГКНБ

17 февраля 2017, 15:43       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. На депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба главного надзорного органа.
Вместе с ним по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьями 303 "Коррупция" и 315 "Служебный подлог" Уголовного кодекса КР, проходят должностные лица Счетной палаты страны.
Дело заведено по поступившим из Госкомитета национальной безопасности материалам, выделенным из расследуемого данным ведомством уголовного дела по фактам злоупотребления служебным положением сотрудниками Счетной палаты.
Генпрокуратура установила, что 20 сентября 2011 года председатель Счетной палаты Сабырбек Молдокулов издал приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей.
Сообщается, что членами комиссии тогда были аудитор Счетной палаты Шыкмаматов и еще несколько человек.
В Генпрокуратуре отмечают, что в нарушение требований Закона КР "О государственных закупках" фактически тендер не проводился: аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины, продаваемые частными лицами, а их закупка, согласно предварительному сговору между вышеуказанными членами тендерной комиссии, была оформлена фиктивными документами по процедуре осуществления государственной закупки.
"Так, по предварительной договоренности председателя тендерной комиссии Ж. Иманалиева и члена комиссии А. Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" А. Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки Mercedes Benz Е-класса 2000-2001 ujlf dsgecrf. подставным ОсОО "Барат Люкс", - заявили в ГП.
После этого были составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, в котором участвовали две компании - ОсОО "Би Стар" с ценой заявки на 4 миллиона 265 тысяч сомов и ОсОО "Барат Люкс" с заявкой на 3 миллиона 368 тысяч 831 сом, с которым и заключили договор, рассказали в Генпрокуратуре.
"Шыкмаматов, изначально преследуя личные корыстные цели, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" по завышенной стоимости автомашины своей супруги Ж. Турдакуновой марки Mercedes Benz Е 320 2000 года выпуска в комплектации "Элеганс", оценив ее в 14 тысяч 637 долларов", - отмечают в Генпрокуратуре.
При этом, согласно заключению эксперта ОсОО "Азия-Оценка" от 13 февраля 2017 года, рыночная стоимость аналогичной автомашины в удовлетворительном состоянии на октябрь 2011 года составляла около 10 тысяч долларов.
Таким образом, работники Счетной палаты, вступив в преступный сговор, путем подлога документов заключили заведомо невыгодный государству контракт на поставку автомашин, отмечают в надзорном органе.
Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.

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