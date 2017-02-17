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Для старшеклассников планируют ввести курс "История религиозной культуры"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/dlya-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410703-ru.html

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17 февраля 2017, 15:25       Комментарии

В старших классах средней школы планируется введение в качестве общеобразовательного курса дисциплины по религиоведению "История религиозной культуры".
Как было отмечено на круглом столе по оценке результатов пилотирования курса, такое решение было принято в целях повышения уровня религиоведческой грамотности и толерантности граждан, уровня веротерпимости в светском поликонфессиональном обществе, а также предупреждения распространения влияния радикальных взглядов.
"Государственная комиссия по делам религий совместно с Министерством образования и науки при поддержке организации "Центр Осло" (Норвегия) провели трехдневный тренинг по преподаванию курса для учителей из 10 отобранных пилотных школ республики. С сентября 2016 для учеников 9 класса был внедрен предмет", − сообщают организаторы круглого стола.
Среди учителей, преподающих пилотный курс "История религиозной культуры", была проведена анкета по оценке учебного пособия. Качество было оценено участниками проекта на "отлично" – 14,2% (27), на "хорошо" − 53% (101), "неудовлетворительно" − 27,36%, (52).
В дальнейших этапах реализации пилотного проекта планируется предпринять следующие шаги:
<ul> <li>Привлечение методиста, имеющего опыт написания школьных учебников. Будет разработан учебно-методический комплекс
Разработка учебного пособия отдельно для учителей и учащихся</li> <li>Привлечение профессиональных переводчиков на кыргызский, узбекский, таджикский языки, дизайнера, картографа, художника-оформителя</li> <li>Изменение формата учебника А4 на электронный формат учебника.</li> </ul>

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